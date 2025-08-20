Раскрыта тактика европейских лидеров на переговорах с Трампом в Белом доме

Лидеры европейских стран во время переговоров с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме действовали по заранее подготовленному сценарию, и у каждого из них была своя роль. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Agence France-Presse (AFP).

«У каждого была заранее подготовленная роль, чтобы избежать тупиков в переговорах», — сказал собеседник AFP.

Отмечается, что каждый из приглашенных в Белый дом лидеров Европы взял на себя отдельный аспект украинского конфликта. В частности, генсек НАТО Марк Рютте, у которого давно завязались отношения с Трампом, был ответственен за начало обсуждений. В свою очередь глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен говорила о бедственном положении украинских детей, используя эмоциональные аргументы.

Источник агентства добавил, что переговоры с лидером США велись осторожно. Представители ЕС и НАТО старались не использовать в своей беседе с Трампом термины вроде «прекращение огня» и смещали фокус внимания на обсуждение гуманитарных вопросов и гарантий безопасности Украине.

До этого бывший посол Франции в США Жерар Аро заявил, что европейские лидеры на встрече с Трампом в Белом доме 18 августа вели себя как вассалы. По его мнению, поведение представителей Евросоюза и НАТО «было бесславным», а их образ «далеко не лестный», отражающий их подчиненность и зависимость от Трампа.

Ранее во Франции назвали унижением встречу Трампа с лидерами Евросоюза.