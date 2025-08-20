На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Раскрыта тактика европейских лидеров на переговорах с Трампом в Белом доме

AFP: лидерам Европы на переговорах с Трампом отводились подготовленные роли
true
true
true
close
Alexander Drago/Reuters

Лидеры европейских стран во время переговоров с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме действовали по заранее подготовленному сценарию, и у каждого из них была своя роль. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Agence France-Presse (AFP).

«У каждого была заранее подготовленная роль, чтобы избежать тупиков в переговорах», — сказал собеседник AFP.

Отмечается, что каждый из приглашенных в Белый дом лидеров Европы взял на себя отдельный аспект украинского конфликта. В частности, генсек НАТО Марк Рютте, у которого давно завязались отношения с Трампом, был ответственен за начало обсуждений. В свою очередь глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен говорила о бедственном положении украинских детей, используя эмоциональные аргументы.

Источник агентства добавил, что переговоры с лидером США велись осторожно. Представители ЕС и НАТО старались не использовать в своей беседе с Трампом термины вроде «прекращение огня» и смещали фокус внимания на обсуждение гуманитарных вопросов и гарантий безопасности Украине.

До этого бывший посол Франции в США Жерар Аро заявил, что европейские лидеры на встрече с Трампом в Белом доме 18 августа вели себя как вассалы. По его мнению, поведение представителей Евросоюза и НАТО «было бесславным», а их образ «далеко не лестный», отражающий их подчиненность и зависимость от Трампа.

Ранее во Франции назвали унижением встречу Трампа с лидерами Евросоюза.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами