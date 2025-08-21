На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Фонтанка» назвала имя возможного главы Следственного комитета России

«Фонтанка»: новым главой СКР может стать Дмитрий Шальков
close
Алексей Никольский/РИА «Новости»

Главой Следственного комитета России в ближайшее время может стать руководитель Контрольного управления президента РФ Дмитрий Шальков. Об этом сообщает издание «Фонтанка».

В материале отмечается, что Контрольное управление президента не является публичным ведомством, но при этом обладает значительным административным весом. Именно оно проверяет исполнение указов, распоряжений, поручений и иных решений главы государства на федеральном и региональном уровнях. Ведомство также контролирует реализацию ежегодных посланий президента Федеральному собранию, других программных документов, общенациональных проектов. Оно информирует президента и главу его администрации о результатах проверок и готовит на их основе предложения по предупреждению и устранению обнаруженных нарушений.

Контрольное управление имеет право получать все необходимые материалы от подразделений администрации президента, от федеральных и региональных властей, органов местного самоуправления, от организаций и должностных лиц. Его работники могут проходить во все здания, в которых находятся органы власти и организации.

Шальков возглавляет Контрольное управление с 2018 года. До этого он в течение трех лет являлся заместителем директора ФСБ.

20 августа газета «Ведомости» со ссылкой на источники в администрации президента, судебной системе и судейском сообществе сообщила, что глава Следственного комитета Александр Бастрыкин является одним из основных кандидатов на должность председателя Верховного суда России.

Ранее был назначен исполняющий обязанности председателя Верховного суда РФ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами