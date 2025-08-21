«Фонтанка» назвала имя возможного главы Следственного комитета России

Главой Следственного комитета России в ближайшее время может стать руководитель Контрольного управления президента РФ Дмитрий Шальков. Об этом сообщает издание «Фонтанка».

В материале отмечается, что Контрольное управление президента не является публичным ведомством, но при этом обладает значительным административным весом. Именно оно проверяет исполнение указов, распоряжений, поручений и иных решений главы государства на федеральном и региональном уровнях. Ведомство также контролирует реализацию ежегодных посланий президента Федеральному собранию, других программных документов, общенациональных проектов. Оно информирует президента и главу его администрации о результатах проверок и готовит на их основе предложения по предупреждению и устранению обнаруженных нарушений.

Контрольное управление имеет право получать все необходимые материалы от подразделений администрации президента, от федеральных и региональных властей, органов местного самоуправления, от организаций и должностных лиц. Его работники могут проходить во все здания, в которых находятся органы власти и организации.

Шальков возглавляет Контрольное управление с 2018 года. До этого он в течение трех лет являлся заместителем директора ФСБ.

20 августа газета «Ведомости» со ссылкой на источники в администрации президента, судебной системе и судейском сообществе сообщила, что глава Следственного комитета Александр Бастрыкин является одним из основных кандидатов на должность председателя Верховного суда России.

Ранее был назначен исполняющий обязанности председателя Верховного суда РФ.