Назначен исполняющий обязанности председателя Верховного суда РФ

Исполнять обязанности председателя Верховного суда РФ после смерти Ирины Подносовой будет ее заместитель Юрий Иваненко. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

Уточняется, что соответствующее постановление было принято президиумом Верховного суда.

До этого пресс-служба Верховного суда РФ подтвердила смерть Ирины Подносовой. Судья скончалась 22 июля в возрасте 71 года.

В окружении Подносовой сообщили, что причиной ее кончины стало онкологическое заболевание.

Подносова возглавила Верховный суд РФ 17 апреля 2024 года после кончины Вячеслава Лебедева. Ее кандидатуру рекомендовала комиссия при президенте России по предварительному рассмотрению вопросов назначения судей и прекращения их полномочий.

До этого глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин выразил соболезнования в связи с уходом Ирины Подносовой. Он отметил, что судья обладала безупречной репутацией, пользовалась высоким авторитетом у коллег и активно трудилась над улучшением правовой системы России.

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