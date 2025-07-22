На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Назначен исполняющий обязанности председателя Верховного суда РФ

Исполнять обязанности председателя Верховного суда РФ будет Юрий Иваненко
true
true
true
close
Алексей Куденко/РИА «Новости»

Исполнять обязанности председателя Верховного суда РФ после смерти Ирины Подносовой будет ее заместитель Юрий Иваненко. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

Уточняется, что соответствующее постановление было принято президиумом Верховного суда.

До этого пресс-служба Верховного суда РФ подтвердила смерть Ирины Подносовой. Судья скончалась 22 июля в возрасте 71 года.

В окружении Подносовой сообщили, что причиной ее кончины стало онкологическое заболевание.

Подносова возглавила Верховный суд РФ 17 апреля 2024 года после кончины Вячеслава Лебедева. Ее кандидатуру рекомендовала комиссия при президенте России по предварительному рассмотрению вопросов назначения судей и прекращения их полномочий.

До этого глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин выразил соболезнования в связи с уходом Ирины Подносовой. Он отметил, что судья обладала безупречной репутацией, пользовалась высоким авторитетом у коллег и активно трудилась над улучшением правовой системы России.

Ранее «Газета.Ru» рассказала о новом главе Минтранса Никитине, который пришел на смену Старовойту.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами