Фрегат «Адмирал Амелько» Военно-морского флота (ВМФ) России не дает стратегам из Соединенных Штатов спать по ночам. Об этом написал военный эксперт Брэндон Дж. Вайхерт в статье для издания The National Interest (NI).

В публикации говорится, что недавний спуск на воду фрегата «Адмирал Амелько» проекта 22350 не только укрепляет морскую оборону России, но и подчеркивает приверженность российской стороны к совершенствованию в военно-морской сфере.

«Такие фрегаты, как «Адмирал Амелько», играют жизненно важную роль в обороне флота, поддержке десантных операций и выполнении ударных задач», — заявил Вайхерт.

Он добавил, что фрегат заложили в апреле 2019 года, и проект столкнулся с проблемами из-за санкционного давления. Российские специалисты были вынуждены самостоятельно разрабатывать двигатели, которые стали более мощными по сравнению с предшественниками.

Автор подчеркнул, что создание корабля и полное введение судна в строй ВМФ позволит усилить присутствие России в Индо-Тихоокеанском регионе, учитывая напряженность с НАТО и другими региональными державами.

До этого обозреватель американского издания TWZ Томас Ньюдик заявил, что вскоре ВМФ России получит новый флагман — тяжелый атомный ракетный крейсер (ТАРКР) «Адмирал Нахимов».

Ранее стало известно, что в РФ разрабатывают новый корабль для решения задач в океанской зоне.