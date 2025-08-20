В Италии предложили не принимать Украину в НАТО

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони предложила предоставить Украине гарантии безопасности без включения ее в НАТО. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным агентства, формат гарантий безопасности, который предлагает Мелони, называется «НАТО-Лайт». План премьер-министра Италии не предполагает членства Украины в Североатлантическом альянсе, однако включает механизм коллективной помощи, схожий с пятой статьей устава НАТО. В публикации говорится, что это позволит союзникам Киева быстро согласовать ответные меры в случае ввода войск.

По словам источников агентства, варианты поддержки Украины будут включать предоставление ей быстрой и непрерывной оборонной и экономической помощи, а также укрепление украинской армии и введение санкций против России. При этом неясно, предполагает ли план Мелони отправку европейских войск на Украину, добавили в Bloomberg.

До этого глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что ЕС совместно с США хочет предоставить Украине гарантии, аналогичные пятой статье договора НАТО о коллективной безопасности. Ожидается, что если это решение будет принято, то военная помощь Киеву усилится.

Пятая статья НАТО подразумевает, что вооруженное нападение на одну из стран альянса будет рассматриваться как нападение на весь альянс.

Ранее Трамп предложил альтернативу НАТО для гарантий безопасности Украины.