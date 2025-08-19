ЕС хочет предоставить Украине гарантии, аналогичные пятой статье НАТО

Евросоюз (ЕС) хочет совместно с США предоставить Украине гарантии, аналогичные пятой статье договора НАТО о коллективной безопасности, в рамках которых военная помощь Киеву усилится. Об этом заявил глава Евросовета Антониу Кошта в ходе пресс-конференции по итогам виртуального саммита ЕС, передает ТАСС.

«Пришло время подготовить гарантии безопасности Украине, похожие на 5-ю статью НАТО с последовательным участием США», — заявил он.

По словам Кошта, украинская армия «должна стать первой линией» европейской обороны. В связи с этим Брюссель должен увеличить военную помощь Украине, а также обеспечить бойцов ВСУ должной подготовкой. При этом по итогам саммита в сети не появилось письменное заявление 27 стран ЕС, как это делалось по окончании заседаний объединения прежде.

Пятая статья НАТО подразумевает, что вооруженное нападение на одну из стран альянса будет рассматриваться как нападение на весь альянс.

19 августа генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сообщил, что США продолжат поставлять вооружение на Украину, но оплату за эти поставки возьмут на себя европейские союзники по альянсу. Европейские партнеры будут финансировать американские поставки, что, как он отметил, выгодно для американского среднего класса и обеспечивает непрерывность потока вооружений на Украину. Рютте добавил, что новая схема поддержки согласована с президентом США Дональдом Трампом.

Украина в свою очередь выразила готовность осуществить закупку американского вооружения на общую сумму $100 миллиардов.

Ранее Рубио заявил, что США больше не дают Украине оружие.