Трамп предложил альтернативу НАТО для гарантий безопасности Украины

Bloomberg: Трамп считает, что РФ не против гарантий безопасности Украине от США
Сергей Булкин/РИА Новости

Президент США Дональд Трамп в разговоре с европейскими политиками выразил готовность предоставить Украине гарантии безопасности вне рамок НАТО, предположив, что Россия не будет против такой инициативы. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

По данным агентства, Трамп отметил, что президент РФ Владимир Путин может поддержать этот вариант. Идея предполагает создание отдельного от Североатлантического альянса механизма защиты Украины.

«Трамп заявил европейским лидерам, что готов внести свой вклад в предоставление гарантий безопасности Украине, если это не будет связано с НАТО. Президент предположил, что [Владимир] Путин не будет против этого», — передает издание.

Газета The Wall Street Journal также писала, что Трамп заявил европейским лидерам о готовности предоставить гарантии безопасности для Украины.

Ранее лидеры ЕС отказались от предложения Трампа перейти к заключению мира на Украине.

