ТАСС: потери ВСУ в Курской области стали самыми масштабными за три года СВО

Потери украинской армии в Курской области стали самыми масштабными за все время специальной военной операции. Об этом заявили ТАСС в силовых структурах РФ.

Большие потери ВСУ также понесли в рамках неудачного для Киева контрнаступления в Запорожье, отметили источники агентства.

20 августа Telegram-канал Mash, ссылаясь на данные генштаба Вооруженных сил Украины сообщил, что Украина потеряла 1,7 миллиона военнослужащих в ходе СВО. Согласно цифровой картотеке украинских войск, за три года СВО украинская армия потеряла 1 721 000 человек. 118,5 тысячи — в 2022 году, 405,4 тысячи — в 2023-м, 595 тысяч — в прошлом году. Рекордные потери, по данным генштаба, зафиксированы в текущем году — 621 тысяча военных.

Позднее российские хакеры из KillNet подтвердили взлом базы данных генштаба Вооруженных сил Украины. Также представители хакерской группировки рассказали о том, что взлом базы данных генштаба ВСУ был осуществлен через рабочий компьютер руководителя департамента логистики.

Ранее Путин раскрыл потери ВСУ в Курской области.