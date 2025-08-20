Российский посол рассказал о способности Москвы и Нью-Дели решать проблемы вместе

Стратегическое партнерство между Россией и Индией выходит на новый уровень, страны готовы совместно находить выход из сложных ситуаций. Об этом заявил временный поверенный в делах России в Индии Роман Бабушкин, пишет ТАСС.

Бабушкин уверен, что Индия не будет отказываться от российской нефти, несмотря на давление со стороны США.

«Что бы ни случилось, даже если есть какие-то вызовы, проблемы, мы стремимся их устранить. Мы способны собраться вместе и решать эти проблемы или, по крайней мере, минимизировать их влияние», — сказал он.

В свою очередь представитель посольства России в Индии сообщил, что Нью-Дели получает российскую нефть со скидкой, так как альтернативных источников поставок фактически нет.

До этого министр финансов США Скотт Бессент обвинил Индию в «наживе» из-за резкого увеличения закупок российской нефти после начала СВО. Он указал, что российская нефть сейчас составляет 42% от общего объема закупок нефти Индией.

Ранее советник Трампа призвал Индию вести себя иначе из-за российской нефти.