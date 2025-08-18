На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Советник Трампа призвал Индию вести себя иначе из-за российской нефти

Советник Трампа Наварро: связи Индии с РФ могут ослабить сотрудничество с США
true
true
true
close
CNP/AdMedia/Global Look Press

Советник Белого дома США по торговым и экономическим вопросам Питер Наварро выразил мнение в своей колонке для Financial Times, что покупки Индией российской нефти подпитывают конфликт между Россией и Украиной, а тесные связи Нью-Дели с Москвой и Пекином могут ослабить военное сотрудничество с Вашингтоном.

«Если Индия хочет, чтобы США относились к ней как к стратегическому партнеру, она должна начать вести себя соответствующим образом», — сказано в тексте Наварро.

Советник Белого дома отметил, что Нью-Дели стал глобальным посредником в торговле российской нефтью, превращая подсанкционный ресурс в ценный экспорт. По его данным, если до февраля 2022 года Россия поставляла менее 1% нефти в Индию, то сейчас ее доля превышает 30%. Наварро подчеркнул, что такой резкий рост не связан с увеличением внутреннего потребления. Индийские нефтеперерабатывающие заводы закупают нефть с большой скидкой, перерабатывают ее и отправляют на экспорт в Европу, Африку и Азию.

Наварро подчеркнул, что Индия покупает российскую нефть за доллары, полученные от торговли с США. При этом Нью-Дели установил одни из самых высоких в мире пошлин, что привело к увеличению торгового дефицита США с Индией до почти $50 млрд.

По словам советника, администрация бывшего президента США Джо Байдена не обращала внимания на стратегические и геополитические ошибки, в то время как Трамп выступает против них. Так, 6 августа республиканец подписал указ о введении дополнительной пошлины в размере 25% на товары, импортируемые из Индии, что довело общую ставку до 50%. Как утверждает Наварро, это было сделано в интересах национальной безопасности.

Ранее стало известно об отмене запланированного визита делегации США в Индию.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами