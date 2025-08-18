Советник Трампа призвал Индию вести себя иначе из-за российской нефти

Советник Белого дома США по торговым и экономическим вопросам Питер Наварро выразил мнение в своей колонке для Financial Times, что покупки Индией российской нефти подпитывают конфликт между Россией и Украиной, а тесные связи Нью-Дели с Москвой и Пекином могут ослабить военное сотрудничество с Вашингтоном.

«Если Индия хочет, чтобы США относились к ней как к стратегическому партнеру, она должна начать вести себя соответствующим образом», — сказано в тексте Наварро.

Советник Белого дома отметил, что Нью-Дели стал глобальным посредником в торговле российской нефтью, превращая подсанкционный ресурс в ценный экспорт. По его данным, если до февраля 2022 года Россия поставляла менее 1% нефти в Индию, то сейчас ее доля превышает 30%. Наварро подчеркнул, что такой резкий рост не связан с увеличением внутреннего потребления. Индийские нефтеперерабатывающие заводы закупают нефть с большой скидкой, перерабатывают ее и отправляют на экспорт в Европу, Африку и Азию.

Наварро подчеркнул, что Индия покупает российскую нефть за доллары, полученные от торговли с США. При этом Нью-Дели установил одни из самых высоких в мире пошлин, что привело к увеличению торгового дефицита США с Индией до почти $50 млрд.

По словам советника, администрация бывшего президента США Джо Байдена не обращала внимания на стратегические и геополитические ошибки, в то время как Трамп выступает против них. Так, 6 августа республиканец подписал указ о введении дополнительной пошлины в размере 25% на товары, импортируемые из Индии, что довело общую ставку до 50%. Как утверждает Наварро, это было сделано в интересах национальной безопасности.

Ранее стало известно об отмене запланированного визита делегации США в Индию.