Посольство РФ раскрыло размер скидки на нефть для Индии

Индия получает российскую нефть со скидкой, так как альтернативных источников поставок фактически нет. Об этом заявил представитель посольства России в Индии, передает The Times of India.

«Скидка на российскую сырую нефть для Индии составляет около 5%. Индия понимает, что нет возможности изменить поставки, а прибыль для Индии очень высока», — сказал дипломат.

Временный поверенный в делах посольства Москвы в Нью-Дели Роман Бабушкин прокомментировал информацию о возможном введении пошлин со стороны США на товары из Индии за покупку нефти у РФ. Представитель РФ, отметил, что Запад оказывает необоснованное давление на Индию.

В свою очередь министр финансов США Скотт Бессент обвинил Индию в «наживе» из-за резкого увеличения закупок российской нефти после начала СВО. Он указал, что российская нефть сейчас составляет 42% от общего объема закупок нефти Индией.

