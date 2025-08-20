На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В команде Трампа обвинили Индию в «наживе» из-за российской нефти

Бессент обвинил Индию в наживе на российской нефти после начала СВО
Elizabeth Frantz/Reuters

Министр финансов США Скотт Бессент обвинил Индию в «наживе» из-за резкого увеличения закупок российской нефти после начала СВО. Об этом сообщает агентство Reuters.

Он указал, что российская нефть сейчас составляет 42% от общего объема закупок нефти Индией, по сравнению с 1%, который наблюдался до февраля 2022 года.

«Индия просто спекулирует. Они перепродают. Я бы назвал это индийским арбитражем – покупка дешевой российской нефти, перепродажа ее как продукта, появившегося во время войны, – это неприемлемо», — заявил Бессент.

6 августа президент США Дональд Трамп подписал указ о введении дополнительной пошлины в размере 25% на товары, импортируемые из Индии. В качестве обоснования данного решения было заявлено, что, приобретая нефть у России, Нью-Дели фактически оказывает финансовую поддержку Москве в контексте конфликта на Украине. В результате общий размер пошлин на индийские товары достигнет 50%.

Ранее советник Трампа призвал Индию вести себя иначе из-за российской нефти.

