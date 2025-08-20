На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России оценили перспективы замены Зеленского на Залужного

Политолог Денисов: Залужный может победить Зеленского, но Западу не нужны выборы
Ukrainian Presidential Press Office/AP

Бывший главком ВСУ Валерий Залужный имеет все шансы стать президентом Украины, но проблема для него в том, что выборов в стране в ближайшее время не будет, заявил в разговоре с «Газетой.Ru» политолог, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Денис Денисов.

Так он прокомментировал сообщения о том, что экс-командующий готовится баллотироваться на пост главы государства.

«На протяжении последних нескольких лет с Залужным ведется работа относительно создания его политического образа, выстраивание вокруг него команды, — напомнил в связи с этим Денисов. — Но я не вижу никаких предпосылок в настоящий момент говорить о потенциально возможных выборах на Украине. В организации избирательной кампании в нынешних условиях, кроме Российской Федерации, больше никто не заинтересован. Поскольку украинская власть прекрасно понимает, что рейтинги у нее не такие высокие, как у того же Залужного. И любые выборы, хоть президентские, хоть парламентские, расшатают нынешнюю вертикаль власти».

Западные партнеры Киева, уточняет Денисов, тоже не хотели бы проведения избирательной кампании, поскольку это может уничтожить те неформальные взаимоотношения в рамках политической и экономической элиты, которые позволяют Украине балансировать.

«Поэтому выборы — тема классная, но с прикладной точки зрения неактуальная. Естественно, Залужный является потенциальным кандидатом в президенты. Но пока, без перспективы выборов, остается только наблюдать», — резюмировал Денисов.

Журналистка-фрилансер из США Кэти Ливингстон в соцсети X сообщила о том, что в Лондоне идет работа над созданием предвыборного штаба Залужного. О планах выдвижения официально еще не объявлено.

Ранее в Госдуме объяснили, зачем Британии помогать Украине с президентскими выборами.

Новости Украины
