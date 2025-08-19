На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Госдуме объяснили, зачем Британии помогать Украине с президентскими выборами

Депутат Журавлев: Западу нужен легитимный персонаж во главе Украины
Frank Augstein/AP

Коллективному Западу нужен «легитимный персонаж» во главе Украины, который сможет подписать «документы о капитуляции», заявил «Газете.Ru»депутат Госдумы Алексей Журавлев. Так он прокомментировал сообщения о намерении Великобритании помочь Киеву в проведении выборов президента страны.

«Самое важное в этом заявлении — [президента Украины Владимира] Зеленского все-таки заставят пойти на выборы. Западу нужен легитимный персонаж во главе Украины, который сможет подписать документы о капитуляции — либо какие-то другие, останавливающие конфликт. Понятно, что нынешнему руководителю киевского режима при таком раскладе ничего не светит. Даже украинские социологические службы, подконтрольные его офису, Зеленскому не дают ни единого шанса. Он сейчас, судя по опросам, на четвертом месте, после [экс-главкома ВСУ Валерия] Залужного, [главы ГУР Кирилла] Буданова и [министра обороны Дениса] Шмыгаля. Поэтому и упирается изо всех сил, чтобы война не заканчивалась — военное положение как будто оправдывает то, что президента в стране не выбирают. Но западные кураторы, очевидно, все же настаивают на соблюдении законности», — сказал Журавлев.

О том, что Британия поможет Украине провести выборы по окончании военного конфликта на территории страны, сообщило издание Express со ссылкой на главу ЦИК Украины Олега Диденко.

По данным издания, Лондон будет отвечать за проведение голосования за границей, а также за регулирование финансов и обеспечение безопасности бюллетеней и кандидатов.

Ранее депутат Журавлев назвал заезженными слова Каллас о поддержке Украины и санкциях.

