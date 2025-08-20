На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Госдуме оценили последствия обещанных Каллас новых санкций ЕС

Депутат Чепа: заявления Каллас говорят о желании ЕС продолжать войну
Carlos Jasso/Reuters

Санкции ЕС вредят самому объединению, а поддержка союзом украинских вооруженных сил свидетельствует лишь о желании вести войну во что бы то ни стало, заявил в разговоре с «Газетой.Ru» первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Так он прокомментировал недавние обещания главы европейской дипломатии Каи Каллас продолжить тренировать бойцов ВСУ и работать над новыми антироссийскими ограничениями.

По мнению Чепы, санкции ЕС уже доказали свою неэффективность — хотя бы потому, что пришлось ввести 18 пакетов.

«Когда разрабатывали еще только третий пакет, европейцы говорили, будто этого достаточно для того, чтобы российская экономика рухнула, — напомнил депутат. — Очередной пакет санкций несет в себе издержки для европейской экономики, и, даже нанося какой-то ущерб России, ЕС вредит и себе. И по некоторым вопросам неясно, кто несет более серьезные потери».

Чепа подчеркивает: опций у ЕС не так много.

«Попытки компенсировать свои издержки за счет украденных, замороженных российских денег несут значительные опасность и риск для финансовой стабильности в мире. Вот это в Брюсселе тоже понимают, и потому решиться на такие меры там не могут. Так что все дальнейшие санкционные войны, я абсолютно уверен, не приведут к тем результатам, к которым европейцы стремятся. Однако в конце концов это может перегрузить европейскую экономику и вызвать коллапс, которого в союзе пока не предвидят», — предположил депутат.

Что же касается поддержки ВСУ со стороны Европы, то, по мнению собеседника издания, это свидетельствует об одном: «в ЕС хотят продолжения войны не мытьем, так катаньем».

Ранее Каллас после переговоров Путина и Трампа призвала давить на Россию.

Санкции против России
