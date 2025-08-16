На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Каллас после переговоров Путина и Трампа призвала давить на Россию

Глава дипломатии ЕС Каллас пообещала новые санкции и призвала давить на Россию
Edgar Su/Reuters

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас утверждает, что Россия якобы намерено затягивает переговоры, и поэтому необходимо «давить» на Москву, чтобы принудить ее к миру. Текст соответствующего заявления имеется в распоряжении «Европейской правды».

По ее словам, «суровая реальность» заключается в том, что Россия якобы не намерена завершать конфликт в ближайшее время. Президент Владимир Путин якобы специально затягивает переговоры, утверждает глава дипломатии ЕС.

»США имеют силу заставить Россию вести серьезные переговоры. ЕС будет работать с Украиной и США, чтобы российская агрессия не достигла успеха, и чтобы любой мир был устойчивым», — считает Каллас.

Европа продолжит поддерживать Украину и уже работает над 19-м пакетом санкций, указала политик.

По ее мнению, первопричина конфликта «заключается в империалистической внешней политике России, а не в вымышленном дисбалансе в европейской архитектуре безопасности».

В пятницу Владимир Путин и Дональд Трамп впервые за семь лет провели полноформатную встречу. Саммит прошел на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске и завершился заявлениями лидеров о «существенном прогрессе», но без подписания соглашений.

Президенты РФ и США обсуждали ключевые вопросы: прекращение конфликта на Украине, перспективы контроля над ядерными вооружениями и восстановление двусторонних контактов в экономике и безопасности. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Совфеде оценили прошедшую встречу Путина и Трампа на Аляске.

