Лидеры Европы привели украинского лидера Владимира Зеленского на встречу с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме, как Белоснежку. Об этом пишет главный редактор итальянской газеты Fatto Quotidiano Марко Травальо.

«Нет слов, только ругательства, чтобы описать жалкий конец «Европы» – пустое слово, описывающее стаю какофонических, бездумных, но, к сожалению, безмолвных моллюсков», — подчеркнул он.

Лидеры Европы, подметил автор, явились в Вашингтон в понедельник как «семь гномов, сопровождающих Белоснежку-Зеленского».

18 августа в Белом доме прошла встреча президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского. После него Трамп принял глав Европы. Встреча состоялась через несколько дней после переговоров Трампа с президентом России Владимиром Путиным на Аляске. Глава Белого дома обсудили с Киевом и Европой опции по урегулированию конфликта на Украине, а также возможность проведения трехстороннего саммита США — Россия — Украина. Далее ожидается организация встречи Путина и Зеленского при посредничестве Трампа.

