В Совфеде рассказали, будет ли Россия конкурировать с США за Афганистан

Здоровое соперничество РФ и США в Афганистане полезно всем сторонам, заявил «Газете.Ru» председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. Так он прокомментировал недавний призыв Кабула к тому, чтобы крупнейшие державы, включая и Китай, активнее включались в развитие центральноазиатской страны.

«Понятно, что все страны заинтересованы в укреплении отношений с Афганистаном. Для России это особенно важно и полезно, ведь речь идет о соседнем государстве, — напомнил Карасин. — Это имеет значение, конечно, и для Китая, и для США. Но главное, что развитие отношений шло на пользу самому Афганистану. Поэтому вряд ли стоит рассуждать о том, кто сейчас на афганском направлении на каком месте пьедестала — это досужие рассуждения».

Карасин подчеркнул, что экономические связи Москвы и Кабула развиваются активно, Россия в постоянном контакте с афганскими властями: «Думаю, этот тренд будет продолжен».

При этом сенатор предпочитает избегать формулировок о том, на чьей стороне — РФ или, например, США, — инициатива.

«Сегодня может складываться одна ситуация, завтра — иная, главное, чтобы была взаимная заинтересованность и практические шаги», — отметил он.

Что же касается того, не станет ли Афганистан площадкой противостояния Москвы и Вашингтона, то, напомнил Карасин, сейчас у стран совсем иные задачи, в частности, украинское урегулирование.

«Внешняя политика всегда была довольно чувствительной сферой, где сталкиваются стратегические интересы совершенно разных стран. Но Афганистан чрезвычайно важный партнер, поэтому понятно, что не только Россия, но и Китай, и США фокусируют на нем свои усилия. Это нормально. Здоровая конкуренция всегда ведет к успеху, если только она не касается каких-то авантюр. Поэтому этот курс будет продолжен, и, надеюсь, от него выиграет и Афганистан, и все его партнеры», — заключил сенатор.

Афганский министр обороны Мохаммад Якуб Муджахид на церемонии, посвященной Дню независимости страны, заявил о том, что Кабул не испытывает неприязни ни к одной державе. Особое внимание он обратил на Россию, США и Китай, отметив, что там понимают: Кабул не будет действовать против кого-то из них по указанию другого. Вместо этого он призвал державы торговать, «конкурировать друг с другом», строить «плотины, дороги, заводы».

Ранее сообщалось, что Афганистан намерен предложить России участие в крупных совместных проектах.