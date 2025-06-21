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Афганистан намерен предложить России участие в крупных совместных проектах

Афганистан хочет предложить РФ инвестировать в строительство туннелей в горах
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Depositphotos

Афганистан намерен предложить РФ участие в крупных проектах, среди которых строительство протяженных туннелей и путепроводов в горах, а также инвестиции в горную промышленность. Об этом заявил РИА Новости первый заместитель председателя торгово-инвестиционной палаты Афганистана Мохаммад Юнус Моманд.

«Мы хотим в целях нормализации движения создать наземные коридоры, которые проходят между горами, а также туннели для движения автотранспорта», — сказал Моманд на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Сообщается, что в реализации проектов на территории Афганистана смогут участвовать правительство России и его союзники.

Моманд также отметил потенциал горнодобывающей отрасли и призвал россиян инвестировать в нее. По его словам, афганская делегация делает предложения о сотрудничестве в ходе отдельных встреч потенциальными инвесторами и партнерами в РФ.

18–21 июня в Санкт-Петербурге состоится Петербургский международный экономический форум. Тема мероприятия в 2025 году — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире».

В числе гостей форума в этом году – глава МИД Венгрии Петер Сийярто, министр энергетики Саудовской Аравии, принц Абдул-Азиз бин Салман Аль Сауд, президент Абхазии Бадра Гунба и другие. Посетили форум и представители движения «Талибан» (движение внесено в список террористических организаций) — они прибыли как официальная делегация Афганистана. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, что Россия и Афганистан перейдут на уровень посольских отношений.

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ПМЭФ – 2025
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