Стала известна реакция Зеленского на предложение Путина встретиться в Москве

Украинский лидер Владимир Зеленский ответил отказом на предложение президента России Владимира Путина во время разговора с американским коллегой Дональдом Трампом провести двустороннюю встречу в Москве. Об этом сообщает BFMTV со ссылкой на Agence France-Presse и его источники.

Как следует из текста, во время телефонного разговора в Трампа и Путина в понедельник последний предложил организовать двустороннюю встречу с Зеленским в Москве.

«Президент Украины, находившийся в то время в Белом доме вместе с европейскими лидерами, «ответил «нет», — говорится в сообщении.

18 августа в Белом доме прошла встреча Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Помимо них, в переговорах приняли участие ряд европейских лидеров, а также глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генсек НАТО Марк Рютте.

Трамп по итогам встречи с Зеленским и европейскими лидерами провел переговоры с Владимиром Путиным. Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Путин и Трамп поддержали проведение прямых переговоров между российскими и украинскими делегациями.

Ранее в Британии забили тревогу из-за угрозы единству Запада «против Путина».