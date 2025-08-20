В Европе рассказали об ожиданиях в случае провала переговоров по Украине

Politico: в Европе ожидают, что Трамп накажет Россию при провале переговоров

Европейские дипломаты ожидают, что президент США Дональд Трамп «накажет» Россию за счет усиления санкций в случае провала будущих переговоров российского лидера Владимира Путина и главы Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает Politico.

Дипломаты выразили скептицизм относительно того, что Россия будет вести переговоры в духе доброй воли.

Европейцы считают санкционное давление на Россию со стороны США главным фактором в процессе дипломатии и утверждают, что российско-американские переговоры на Аляске состоялись лишь после угроз Трампа ввести вторичные ограничительные меры против покупателей российской нефти. В Европе ожидают, что следующим большим шагом будет ужесточение ограничений за торговлю с Россией в отношении Китая.

18 августа в Белом доме прошла встреча президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского. В тот же день Трамп принял глав Европы. Встреча состоялась через несколько дней после переговоров Трампа с президентом России Владимиром Путиным на Аляске. Глава Белого дома обсудили с Киевом и Европой опции по урегулированию конфликта на Украине, а также возможность проведения трехстороннего саммита США — Россия — Украина. Далее ожидается организация встречи Путина и Зеленского при посредничестве Трампа.

