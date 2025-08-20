В США назвали три варианта гарантий безопасности для Украины

NYT: есть несколько версий гарантий безопасности с участием военных на Украине

Политики публично не раскрывали, как могут выглядеть гарантии безопасности для Украины, но существует несколько вариантов с участием западного военного контингента. Об этом написал обозреватель The New York Times Дэвид Сангер.

По его словам, один их этих вариантов предполагает размещение полноценных миротворческих сил, дополняющих Вооруженные силы Украины (ВСУ). Они будут созданы исключительно в оборонительных целях «с целью сдерживания России».

Второй вариант — это силы прикрытия, или «растяжки», уступающие в численности первому варианту. Они не смогут дать серьезный отпор, но идея заключается в том, что Россия не станет нападать на Украину, если это будет угрожать дислоцированным там европейским военным. Сангер считает, что это опасная затея.

Третий вариант — это создание «сил наблюдения». Их численность может достигать несколько сотен военных, что совсем мало для организации сильной обороны. Их задача состоит в оповещении в случае начала нового вооруженного конфликта.

18 августа в Белом доме прошла встреча президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского. После них Трамп принял глав Европы. Встреча состоялась через несколько дней после переговоров Трампа с президентом России Владимиром Путиным на Аляске. Глава Белого дома обсудили с Киевом и Европой опции по урегулированию конфликта на Украине, а также возможность проведения трехстороннего саммита США — Россия — Украина. Далее ожидается организация встречи Путина и Зеленского при посредничестве Трампа.

