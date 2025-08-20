На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В США назвали три варианта гарантий безопасности для Украины

NYT: есть несколько версий гарантий безопасности с участием военных на Украине
true
true
true
close
Jacquelyn Martin/AP

Политики публично не раскрывали, как могут выглядеть гарантии безопасности для Украины, но существует несколько вариантов с участием западного военного контингента. Об этом написал обозреватель The New York Times Дэвид Сангер.

По его словам, один их этих вариантов предполагает размещение полноценных миротворческих сил, дополняющих Вооруженные силы Украины (ВСУ). Они будут созданы исключительно в оборонительных целях «с целью сдерживания России».

Второй вариант — это силы прикрытия, или «растяжки», уступающие в численности первому варианту. Они не смогут дать серьезный отпор, но идея заключается в том, что Россия не станет нападать на Украину, если это будет угрожать дислоцированным там европейским военным. Сангер считает, что это опасная затея.

Третий вариант — это создание «сил наблюдения». Их численность может достигать несколько сотен военных, что совсем мало для организации сильной обороны. Их задача состоит в оповещении в случае начала нового вооруженного конфликта.

18 августа в Белом доме прошла встреча президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского. После них Трамп принял глав Европы. Встреча состоялась через несколько дней после переговоров Трампа с президентом России Владимиром Путиным на Аляске. Глава Белого дома обсудили с Киевом и Европой опции по урегулированию конфликта на Украине, а также возможность проведения трехстороннего саммита США — Россия — Украина. Далее ожидается организация встречи Путина и Зеленского при посредничестве Трампа.

Ранее Трамп оценил перспективы возвращения Крыма Украине и ее членства в НАТО.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами