Медведев заявил, что Британия «была, есть и будет вечным врагом» России

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Великобритания «была, есть и будет вечным врагом России». Такое мнение он высказал в своем Telegram-канале.

«Плевать на их решения. Британия была, есть и будет нашим вечным врагом. Во всяком случае до тех пор, пока их наглый и противно-сырой остров не уйдет в пучину морскую от волны, созданной новейшей системой российского оружия», — написал Медведев, комментируя введение санкций против пяти российских граждан, которые связаны с делом журналиста Владимира Кара-Мурзы (признан в РФ иностранным агентом).

21 апреля Лондон ввел санкции в отношении пятерых россиян в связи с приговором Кара-Мурзе, которого осудили на 25 лет тюремного заключения. Уточнялось, что санкции коснулись судьи Басманного суда Елены Ленской, санкционировавшей арест публициста, двух следователей, а также двух сотрудников ФСБ России Александра Самофала и Константина Кудрявцева.

Ранее посол России в Великобритании Андрей Келин заявлял, что послу Соединенного Королевства в РФ Деборе Броннерт был заявлен решительный протест в российском МИД на фоне сделанных ей высказываний после оглашения приговора Кара-Мурзе.