Талибы обратились с призывом к России, КНР и США

Талибы призвали Россию, КНР и США посоревноваться за Афганистан
РИА «Новости»

Министр обороны Афганистана Мохаммад Якуб Муджахид призвал другие государства отказаться от «злых намерений» в отношении его страны, так как она не питает неприязни и хочет «хороших отношений со всеми на основе исламского шариата». Соответствующее заявление он сделал на церемонии, посвященной Дню независимости Афганистана, сообщает Amu TV.

По словам министра, ни Россия, ни КНР не считают, что Афганистан будет действовать против них по указанию США или позволит использовать свою территорию против них. В то же время Соединенные Штаты не верят в то, что РФ и Китай будут использовать афганскую территорию против них, отметил Муджахид.

Также он предложил другим странам торгово-экономическое сотрудничество.

«Давайте торговать. Давайте конкурировать друг с другом, строя плотины, дороги, заводы, инвестируя в электроэнергетические проекты, а не путем конфронтации», — сказал министр.

Кроме того, он отметил, что Афганистан несколько раз терял свою независимость, но возвращение к власти «Талибана» (движение внесено в список террористических организаций), которое произошло в августе 2021 года, стало новой формой независимости. Муджахид призвал афганцев «извлечь урок из третьего раза», а также быть едиными, чтобы предотвратить «заговоры и разногласия».

3 июля в МИД России сообщили, что Москва официально признала Исламский Эмират Афганистан.

Ранее в России призвали ШОС разморозить отношения с Афганистаном.

