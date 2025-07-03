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В МИД России приняли копии верительных грамот у нового посла Афганистана

Замглавы МИД Руденко принял копии верительных грамот у нового посла Афганистана
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Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости

Заместитель главы министерства иностранных дел РФ Андрей Руденко принял копии верительных грамот у вновь назначенного посла Афганистана в России Гуль Хасана. Об этом сообщили в пресс-службе МИД РФ.

Там также заявили, что официальное признание Российской Федерацией властей Афганистана придаст импульс развитию продуктивного двустороннего сотрудничества двух стран в различных областях. Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что Москва видит значительные перспективы взаимодействия с Кабулом в торгово-экономическом направлении с акцентом на проекты в сферах энергетики, транспорта, сельского хозяйства, инфраструктуры.

«Продолжим оказывать Кабулу содействие в укреплении региональной безопасности и борьбе с угрозами терроризма и наркопреступности. Ценным для укрепления дружбы наших народов является углубление связей в сферах образования, спорта, культуры, в гуманитарном направлении», — добавили в МИД.

Накануне сообщалось, что новый посол Афганистана в России приступил к исполнению обязанностей. 1 июля Гуль Хасан прибыл в Москву.

19 июня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Россия признает действующие власти Афганистана «в свое время».

17 апреля Верховный суд России приостановил запрет на деятельность «Талибана» (движение внесено в список террористических организаций) в РФ — это позволит законно взаимодействовать с правящим в Афганистане режимом. До этого афганская сторона заявляла, что такая мера отвечает интересам как Москвы, так и Кабула. Как в РФ относятся к решению Верховного суда и как это скажется на ее отношениях с Афганистаном, разобралась «Газета.Ru».

Ранее в МИД РФ заявили, что Россия нацелена на сотрудничество с Афганистаном в борьбе с наркотиками и терроризмом.

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