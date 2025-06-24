В России призвали ШОС разморозить отношения с Афганистаном

Российская Федерация считает, что пора подумать о размораживании отношений стран-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) с Афганистаном. Об этом заявил заместитель секретаря Совета безопасности России Александр Венедиктов во время выступления на открытии встречи секретарей Совбезов стран ШОС в Пекине, передает РИА Новости.

Дипломат напомнил, что в настоящее время координация работы на афганском направлении ведется в рамках таких региональных площадок, как «Московский формат консультаций», «Механизм стран соседей» и других. По словам Венедиктова, многие государства ШОС планомерно сотрудничают с Афганистаном в двустороннем формате.

Замсекретаря Совбеза РФ добавил, что в России приостановлен запрет на деятельность движения «Талибан» (движение внесено в список террористических организаций), что должно открыть дорогу к налаживанию полноценного партнерства Москвы с Кабулом.

В начале августа 2021 года исламистское радикальное религиозно-политическое движение «Талибан» активизировало наступление на правительственные силы Афганистана. 15 августа талибы вошли в Кабул и на следующий день объявили об окончании войны. В течение двух недель граждан стран Запада и сотрудничавших с ними местных жителей активно эвакуировали. В ночь на 31 августа американские военные покинули аэропорт Кабула, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. С тех пор страной руководят талибы.

Ранее сообщалось, что Афганистан намерен предложить России участие в крупных совместных проектах.