В МИД РФ заявили, что виновные по делу Дарьи Дугиной понесут наказание

Захарова: теракт против Дугиной не имеет срока давности
Григорий Сысоев/РИА Новости

Теракт против российской журналистки и политолога Дарьи Дугиной не имеет срока давности. Об этом говорится в заявлении официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, опубликованном на сайте ведомства.

Дипломат отметила, что западные страны так и не отреагировали на произошедшее. В связи с этим, по словам представителя ведомства, украинское правительство продолжает «искоренять любые проявления инакомыслия, вести настоящую охоту на представителей российской медиасферы».

«Преступление против Дарьи Дугиной не имеет срока давности. Виновные в его совершении будут найдены и понесут неотвратимое наказание», — сказала Захарова.

Дугиной не стало в результате взрыва автомобиля на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья вечером 20 августа 2022 года. ФСБ заявила, что за произошедшим стоят украинские спецслужбы, а исполнителем является гражданка Украины Наталья Вовк. По сообщениям, автомобиль, который использовался для слежки за Дугиной, имел различные номера: при въезде в Россию он был зарегистрирован на территории ДНР, в Москве — на казахстанские номера, а при выезде в Эстонию — на украинские.

Ранее стали известны подробности по делу Дугиной.

