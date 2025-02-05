Стали известны подробности об убийстве Дугиной

Обвиняемая в убийстве Дугиной Вовк получила документы на въезд за три дня до него

Обвиняемая в убийстве Дарьи Дугиной Наталья Вовк получила документы на въезд за три дня до него. Об этом пишет РИА Новости.

Подчеркивается, что документы гражданка Украины Вовк получила незаконно.

Согласно имеющимся данным, Вовк получила поддельные документы курьерской доставкой 17 августа и использовала их для перемещения внутри страны с 17 по 21 августа. Все это время она перемещалась на автомобиле Mini Cooper, на котором она въехала в РФ из ДНР и затем выехала из РФ через границу с Эстонией. Убийство Дарьи Дугиной произошло 20 августа.

По данным ФСБ, поддельный технический паспорт для автомобиля Вовк создала действовавшая в РФ с 2017 года преступная группировка. После того как работа по созданию документа была завершена, менеджеры, непосредственно работающие и с клиентами, и с исполнителями, попросили их удалить информацию об этом из чатов.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что спецслужбы пропустили убийства Дугиной в августе 2022 года и главы РЗХО генерала Кириллова в декабре 2024 года.

Ранее свидетели дали показания против обвиняемой в убийстве Дугиной.