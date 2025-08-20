На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Венгрии назвали сделку по Украине приговором для Зеленского

Аналитик Кошкович: сделка по итогам переговоров станет приговором для Зеленского
Kevin Lamarque/Reuters

Любая сделка по Украине, которую заключат по итогам переговоров, станет приговором для украинского президента Владимира Зеленского. Об этом заявил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в социальной сети Х.

«Сделка <...> станет политическим приговором Зеленскому», — написал аналитик.

Кошкович добавил, что заключение какой-либо сделки позволит обеспечить выживание Украины в качестве потенциально функционирующего государства. Однако, по его словам, подобный исход событий станет победой для России.

18 августа в Белом доме прошла встреча президента США Дональда Трампа, Зеленского и европейских лидеров.

В Вашингтон прибыли глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Италии Джорджа Мелони и президент Финляндии Александр Стубб.

«Газета.Ru» следила за развитием событий онлайн.

Ранее Трамп отказался связывать вопросом помощи Украине с заключением сделки с РФ.

