Трамп заявил, что может прекратить поддержку Украины

Трамп: США прекратят поддержку Украины, если сделка о мире не будет заключена

Президент США Дональд Трамп во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме заявил, что Вашингтон прекратит поддержку Киева, если сделка о мире не будет заключена.

«Сегодня либо будет сделка, либо поддержка Украине прекращается», — цитирует Трампа «Коммерсантъ».

Глава Белого дома добавил, что президент России Владимир Путин и Зеленский хотят окончания конфликта.

Зеленский и Трамп проводят переговоры в Белом доме. До этого президент США заявил, что Зеленский может «почти сразу» завершить конфликт с РФ, если признает Крым российским и откажется от вступления в НАТО.

В Вашингтон также прибыли глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Италии Джорджа Мелони и президент Финляндии Александр Стубб. По данным газеты Bild, Трамп сперва примет Зеленского наедине, после чего к ним присоединятся европейские лидеры.

«Газета.Ru» следит за развитием событий онлайн.

Ранее Трамп заявил, что позвонит Путину после встречи с Зеленским.