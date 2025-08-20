В Белом доме связали сроки трехсторонних переговоров со встречей Путина и Зеленского

Сроки проведения трехсторонних переговоров между Россией, Соединенными Штатами и Украиной будут зависеть от итогов встречи президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт. Об этом сообщает телеканал CNN.

Говоря о возможных сроках проведения трехсторонних переговоров, Левитт отметила, что назвать их пока трудно. По ее словам, президент США Дональд Трамп хочет увидеть, как пройдет двусторонняя встреча лидеров России и Украины.

19 августа сообщалось, что венгерский премьер-министр Виктор Орбан в телефонном разговоре с Трампом выразил интерес к проведению в Венгрии возможной встречи Путина и Зеленского.

В этот же день Левитт заявила на брифинге, что США обсуждают с Россией и Украиной множество вариантов, где могла бы состояться встреча Путина с Зеленским.

Ранее в Швейцарии заявили о готовности принять переговоры Путина и Зеленского.