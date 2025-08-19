Стало известно о желании Венгрии провести встречу Путина и Зеленского

Президент США Дональд Трамп после переговоров со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским и лидерами стран Европы в Вашингтоне провел телефонный разговор с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на источники.

По его информации, американский лидер сделал такой звонок после этих переговоров, прошедших в Белом доме. Орбан в ходе разговора выразил интерес к проведению в Венгрии возможной встречи Путина и Зеленского.

19 августа пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сообщила на брифинге, что США обсуждают с Россией и Украиной множество вариантов, где могла бы состояться встреча Путина с Зеленским.

Также она подтвердила, что глава российского государства действительно обещал встретиться с украинским лидером в ближайшие недели. По словам Левитт, подготовкой этой встречи в Соединенных Штатах занимаются вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского президента Стив Уиткофф.

Ранее в Швейцарии заявили о готовности принять переговоры Путина и Зеленского.