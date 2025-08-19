В США допустили встречу Путина и Зеленского в ближайшие две недели

Кроули: США считают, что Путин и Зеленский встретятся в ближайшие две недели

США исходят из того, что встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского может состояться в ближайшие две недели. Об этом заявила начальник протокола США посол Моника Кроули в прямом эфире телеканала Fox News.

«Двусторонняя встреча между президентами Путиным и Зеленским может состояться в течение следующих двух недель», — сказала Кроули.

При этом она отказалась уточнять, где могла бы пройти встреча российского и украинского лидеров. Кроули лишь отметила, что не хочет опережать заявления президента США Дональда Трампа на этот счет.

19 августа пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт на брифинге заявила, что США обсуждают с Россией и Украиной множество вариантов, где может пройти встреча Путина и Зеленского. Она дала понять, что на данный момент конкретное место не определено.

Также Левитт рассказала, кто в США занимается подготовкой этой встречи. По ее словам, эти обязанности на себя взяли вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф.

Ранее Трамп заявил, что Путин и Зеленский не будут лучшими друзьями.