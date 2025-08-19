В Белом доме рассказали о «свете в конце туннеля» по вопросу Украины

Белый дом: в переговорах о мире на Украине может появиться «свет в конце туннеля»

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт в ходе брифинга с журналистами заявила о возможности появления «света в конце туннеля» в процессе мирного урегулирования конфликта на Украине.

«Теперь, наконец, может появиться свет в конце туннеля и возможность для прочного мира», — сказала она.

Кроме того Левитт подтвердила, что президент России Владимир Путин пообещал провести личную встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским в ближайшие недели. На вопрос одного из журналистов: «Обещал ли Путин провести встречу с Зеленским в ближайшие недели?», Левитт ответила: «Да, он обещал».

До этого Дональд Трамп по итогам переговоров с Владимиром Зеленским и лидерами Европы дал интервью Fox News, в котором заявил, что Украина не сможет вернуть Крым и вступить в НАТО. При этом, по его словам, в случае заключения сделки Киев «получит много земли» и гарантии безопасности.

Также американский лидер сообщил, что пытается организовать встречу президентов РФ и Украины — сам он в ней участвовать не будет, но готов к «трехсторонке» после. Главные заявления президента США — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп заявил, что Путин и Зеленский не будут лучшими друзьями.