Украина не вернет Крым, но получит «много земли»: главные заявления Трампа о переговорах

Дональд Трамп по итогам переговоров с Владимиром Зеленским и лидерами Европы дал интервью Fox News, в котором заявил, что Украина не сможет вернуть Крым и вступить в НАТО. При этом, по его словам, в случае заключения сделки Киев «получит много земли» и гарантии безопасности. Также американский лидер сообщил, что пытается организовать встречу президентов РФ и Украины — сам он в ней участвовать не будет, но готов к «трехсторонке» после. Главные заявления президента США — в материале «Газеты.Ru».

Президент США Дональд Трамп в интервью Fox News по итогам переговоров с украинским лидером Владимиром Зеленским и европейскими официальными лицами заявил, что в случае заключения сделки по урегулированию конфликта «Украина получит много земли». Что конкретно это значит, американский президент не уточнил, отметив, что сейчас РФ контролирует 79% процентов Донбасса.

«Украина вернет свою жизнь. Они перестанут терять людей. И они получат много земли. Но это была война, и Россия — это мощная военная держава, нравится это кому-то или нет», — сказал глава государства.

По словам Трампа, Киеву не следовало вступать в боевые действия против Москвы, так как РФ «в 10 раз больше» Украины. Как полагает американский лидер, ВСУ смогли продержаться против российской армии благодаря поставкам «лучшего в мире» американского оружия и мужественным солдатам, однако страна все равно потеряла много земли.

В сложившейся ситуации президенту страны Владимиру Зеленскому стоит «проявить гибкость» в вопросе территорий, подчеркнул Трамп, добавив, что европейские лидеры также «поняли» необходимость территориальных уступок.

«Я надеюсь, что Зеленский сделает то, что должен сделать. Он должен показать некоторую гибкость… страна разрывается на части», — сказал президент США.

Так, по словам президента США, Украина не сможет вернуть Крым — подобное развитие событий глава Белого дома назвал «невозможным».

Украина вне НАТО

Также Трамп исключил и возможность вступления Украины в Североатлантический альянс. Он напомнил, что российская сторона «задолго до [президента РФ Владимира] Путина» выступала против расширения НАТО на восток.

«Звучало «нет-нет» со стороны России или Советского союза… Россия говорила, что не желает оппонента или врага, давайте использовать этот термин, на своей границе. И они были правы», — заявил американский лидер.

По его словам, Украина «была большим широким буфером» между РФ и остальной Европой, и «все шло хорошо, пока не вмешался [экс-президент США Джо] Байден».

При этом Трамп добавил, что Киеву предоставят «какую-то форму безопасности», даже несмотря на отказ от принятия в НАТО. Так, Франция, Германия и Великобритания хотят разместить на территории Украины свои войска для контроля за перемирием. По мнению президента США, у России не будет с этим проблем — хотя российские официальные лица неоднократно обозначали, что выступают против войск НАТО на Украине в любом виде.

«Честно говоря, я не думаю, что это [размещение войск] станет проблемой [для России]. Я думаю, Путин устал от этого. Я думаю, они все устали от этого. Но кто знает. Мы узнаем о президенте Путине в ближайшие пару недель, это я вам скажу. И посмотрим, чем все это закончится», — сказал Трамп.

Американских войск, по крайней мере во время президентства Трампа, на Украине не будет: обеспечением безопасности должна заняться Европа. Вашингтон, однако, может оказать необходимую поддержку, в том числе с воздуха.

Встреча Путина и Зеленского

Решение по урегулированию украинского конфликта могут принимать только Москва и Киев, Соединенные Штаты «далеки» от него, подчеркнул Трамп. Он заявил, что не будет участвовать в первой встрече Путина и Зеленского , так как «думал сначала позволить им встретиться».

Однако американский лидер все же встретится с лидерами РФ и Украины для заключения мирного соглашения, если двусторонние переговоры удачно сложатся.

«Мы пытаемся договориться о встрече с президентом Зеленским. Посмотрим, что из нее получится, если все сложится, я пойду на «трехсторонку» и закрою дело», — пояснил президент США.

Трамп отметил, что Путин и Зеленский «не будут лучшими друзьями», но пока что он доволен взаимодействием с ними. Кроме того, глава Белого дома выразил надежду, что «Путин будет вести себя хорошо», иначе «ситуация будет тяжелой».

Известно, что Трамп прервал встречу с европейскими лидерами, чтобы позвонить Путину. Во время интервью американский президент подтвердил эту информацию, отметив, что разговор был тет-а-тет, так как разговаривать в присутствии европейских лидеров было бы неуважением к Путину.