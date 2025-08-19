В России предупредили о риске теракта на саммите с участием Путина

На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Политолог Марков предупредил о риске теракта на саммите с участием Путина
Kevin Lamarque/Reuters

Политолог Сергей Марков предупредил о риске совершения теракта на саммите с участием президента России Владимира Путина, который может состояться в Европе. Соответствующая публикация появилась в его Telegram-канале.

Он утверждает, что президента России «пытаются заманить» на встречу с Владимиром Зеленским. Путина ждут в Европе: в Риме, Швейцарии, «любом городе», указывает Марков.

Однако, по его словам, потенциальный визит главы государства в одну из европейских стран на саммит может закончиться трагедией. В качестве альтернативы он предложил Минск, Астану или один из городов Китая.

«Не надо Путину ехать в Европу. Это неоправданно опасно», — констатировал Марков.

До этого Agence France-Presse писало, что президент России Владимир Путин во время телефонного разговора с американским коллегой Дональдом Трампом предложил встретиться с украинским лидером Владимиром Зеленским в Москве.

Ранее Трамп заявил, что Путин и Зеленский не будут лучшими друзьями.

