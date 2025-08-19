Эксперт предрек укрепление отношений РФ и США после саммита на Аляске

Экономист Зубец: США и РФ будут расширять сотрудничество после саммита на Аляске

Россия и США будут «расширять сотрудничество», в том числе по топливным вопросам. Такой мнение в эфире радиостанции «Говорит Москва» высказал директор Института социально-экономических исследований Алексей Зубец. В частности, по его словам, речь идет о газе.

«Почему газ? Потому что американцы наобещали всему миру кучу всяких поставок сжиженного природного газа. А сжиженного газа этого у них нет. Поэтому возникает вероятность, что они просто будут торговать российским природным газом», — сказал эксперт.

15 августа в городе Анкоридж на Аляске президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп провели переговоры в узком формате. Они говорили почти три часа в присутствии глав внешнеполитических ведомств и своих помощников. Одной из главных тем встречи стало урегулирование украинского кризиса.

По словам президента Соединенных Штатов, в ходе переговоров мирного урегулирования по Украине достичь не удалось, однако существуют значительные шансы добиться успеха в будущем.

Ранее Трамп оценил отношения с Путиным.