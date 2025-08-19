Трамп оценил отношения с Путиным

Трамп: у нас хорошие отношения с Путиным, но нужны конкретные результаты

Президент США Дональд Трамп в интервью Fox News заявил, что, несмотря на хорошие отношения с российским коллегой Владимиром Путиным, но необходимы конкретные результаты по урегулированию конфликта на Украине.

«Я позвонил президенту Путину, у нас хорошие отношения, но это имеет значение, только если мы чего-то достигаем. В противном случае меня не волнуют наши отношения», — сказал он.

По словам американского лидера, изначально ему казалось, что добиться завершения украинского кризиса будет проще чем урегулировать остальные конфликты, однако на сегодняшний день именно поиск решения конфликта в Восточной Европе оказался наиболее сложным.

15 августа на Аляске Путин и Трамп провели переговоры в узком формате. Они говорили почти три часа в присутствии глав внешнеполитических ведомств и своих помощников. Одной из главных тем переговоров стало урегулирование украинского кризиса.

По словам американского лидера, в ходе переговоров мирного урегулирования по Украине достичь не удалось, однако существуют значительные шансы добиться урегулирования в будущем.

Ранее Путин заявил о намерении как можно скорее завершить конфликт на Украине.