В Британии забили тревогу из-за угрозы единству Запада «против Путина»

Sky News: единство альянса Запада против Путина еще не было под такой угрозой
Сергей Бобылев/РИА Новости

Единство альянса стран Запада против президента России Владимира Путина еще никогда не подвергалось такой угрозе, какая наблюдается сегодня из-за позиции президента США Дональда Трампа по конфликту на Украине. Такую оценку дает телеканал Sky News.

По мнению авторов, «Трамп подорвал единство западного альянса, отказавшись от призывов к немедленному прекращению огня на Украине» и больше не угрожает Москве санкциями. Однако наиболее тревожная деталь – американский лидер готов согласиться с идеей склонить Киев отдать Москве часть территорий.

При этом Владимиру Зеленскому и лидерам Евросоюза во время визита в Белый дом нужно вернуть Трампа на свою сторону «не разозлив при этом президента, известного своей ранимостью, и не сблизив его еще больше с Москвой», отмечается в материале.

«Единство альянса против Путина никогда не подвергалось такой угрозе», — говорится в тексте.

Зеленский прибыл в Вашингтон 18 августа, позже к нему присоединятся европейские лидеры. СМИ узнали, что хозяин Белого дома не будет встречаться с украинским коллегой в присутствии гостей из Европы: сначала он проведет переговоры тет-а-тет с президентом республики, а потом к ним присоединятся представители ЕС и НАТО. Они должны принять участие в совместном рабочем ужине и обсуждении урегулирования конфликта в расширенном составе.

Ранее исход визита Зеленского в Белый дом связали с настроением Трампа.

