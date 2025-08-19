В Германии призвали усилить давление на Путина

Депутат бундестага Норберт Рёттген призвал усилить давление на президента России Владимира Путина после состоявшихся в Белом доме переговоров американского лидера Дональда Трампа с Владимиром Зеленским и представителями ЕС. Его слова приводит телеканал ZDF.

По его мнению, европейцы должны послать четкий сигнал президенту России и усилить на него давление. Нужно не просто сохранять рестрикции, а увеличивать их, что является правильным подходом, считает Рёттген.

Парламентарий также отметил, что замороженные активы России должны быть изъяты и использованы для помощи Украине.

Член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин отмечал, что конфискация российских активов подорвет доверие к доллару и евро и приведет к оттоку капиталов из западных банков, поэтому американскому бизнесу выгодно вновь начать сотрудничать с Россией.

Ранее в Британии забили тревогу из-за угрозы единству Запада «против Путина».