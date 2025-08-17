В Госдуме считают, что конфискация активов России подорвет доверие к доллару и евро

Конфискация российских активов подорвет доверие к доллару и евро и приведет к оттоку капиталов из западных банков, поэтому американскому бизнесу выгодно вновь начать сотрудничать с Россией. Об этом «Газете.Ru» заявил член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.

«Заявление Дональда Трампа о приглашении российского бизнеса к сотрудничеству неслучайно прозвучало именно сейчас, на фоне дискуссий вокруг замороженных активов и возможных последствий их конфискации. Президент США хорошо понимает, что радикальные меры Запада могут подорвать доверие к доллару и евро как к резервным валютам и запустить цепную реакцию оттока капиталов из западных банков. Американский бизнес учитывает эти риски и одновременно видит прямую выгоду в возвращении к совместным проектам: от энергетики и аграрного сектора до высокотехнологичных ниш, где российский рынок остается привлекательным по объемам и спросу», — сказал он.

Говырин подчеркнул, что торгово-экономическое сотрудничество РФ и США может снизить риск глобального кризиса.

«Инициатива Трампа во многом отражает интерес крупных корпораций, которые стремятся вернуть себе доступ к сырью, ресурсам и потребительскому сегменту России. Для Москвы такие сигналы важны, поскольку они показывают наличие экономической логики в американской политике. Если это направление будет развиваться, то сотрудничество способно и оживить двустороннюю торговлю, и стать фактором стабилизации международных финансовых потоков, снизив риск глобального кризиса», — добавил он.

До этого президент США Дональд Трамп подтвердил готовность обсудить с российским лидером Владимиром Путиным возобновление экономического сотрудничества РФ и США в случае прогресса по Украине. Он отметил, что у России очень ценная территория, а у двух держав «есть огромный потенциал для того, чтобы построить отличные отношения, в том числе деловые».

15 августа на Аляске Трамп и Путин провели переговоры в узком формате. Они говорили почти три часа в присутствии глав внешнеполитических ведомств и своих помощников. Одной из главных тем переговоров стало урегулирование украинского кризиса. По словам американского лидера, в ходе переговоров мирного урегулирования по Украине достичь не удалось, однако существуют значительные шансы добиться урегулирования в будущем. Путин в свою очередь заявил о намерении завершить конфликт на Украине чем быстрее, тем лучше.

Ранее в Госдуме выразили надежду, что Украина и ЕС не испортят договоренностей РФ и США.