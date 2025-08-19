«Они не хотят мира»: политолог о встрече европейских лидеров с Трампом

Прошедшая в Вашингтоне встреча президента Украины Владимира Зеленского и европейских лидеров с главой Белого дома Дональдом Трампом показала, что Европе не нужен мир. Такое мнение в эфире Tsargrad.tv высказал политический обозреватель Андрей Пинчук.

По его словам, политикам Евросоюза гораздо выгоднее осваивать бюджет на перевооружение, запугивая население «вторжением России», и списывать на войну все свои внутренние проблемы. Зеленскому также не выгоден мир, поскольку продолжающийся конфликт позволяет ему оставаться в президентском кресле и осваивать западные деньги, отметил эксперт.

«Сторговаться через переговоры не получится. Вчера нам об этом прямым текстом сказали реальные участники войны с нами. Мы вчера увидели настоящую военную антироссийскую коалицию. Она вся сидела в приемной у Трампа — можно прямо по лицам перечислить», — сказал Пинчук.

Переговоры Трампа и Зеленского прошли в Белом доме 18 августа. После них лидер США встретился с главами Европы. В Вашингтон приезжали президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер Италии Джорджа Мелони, президент Финляндии Александр Стубб, а также генсек НАТО Марк Рютте и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Встреча состоялась через несколько дней после переговоров Трампа с президентом России Владимиром Путиным на Аляске. Глава Белого дома обсудили с Киевом и Европой опции по урегулированию конфликта на Украине, а также возможность проведения трехстороннего саммита США — Россия — Украина.

Ранее СМИ раскрыли основу будущих гарантий безопасности для Украины.