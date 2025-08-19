СМИ раскрыли основу будущих гарантий безопасности Украины

Будущие гарантии безопасности Украины будут основаны на работе «коалиции желающих» и «многонациональных» вооруженных силах Европы. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

«По словам людей, пакет гарантий безопасности также будет основан на работе так называемой «коалиции желающих» – европейской группы во главе с Великобританией и Францией – и, как ожидается, в будущем будет включать многонациональные силы», — говорится в сообщении издания.

18 августа в Белом доме прошла встреча президента США Дональда Трампа и президента Украины Зеленского. Помимо них, в переговорах приняли участие ряд европейских лидеров, а также глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генсек НАТО Марк Рютте.

Трамп провел переговоры с президентов РФ Владимиром Путиным по итогам встречи главы Белого дома с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами. Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Путин и Трамп поддержали проведение прямых переговоров между российскими и украинскими делегациями.

Президент США сообщил, что уже начал подготовку встречи с Путиным и Зеленским. По словам Трампа, его встреча с лидерами России и Украины пройдет после их двусторонних переговоров. Портал Axios утверждает, что Трамп надеется провести встречу Путина и Зеленского до конца августа.

Ранее генсек НАТО раскрыл детали разработки гарантий безопасности Украины.