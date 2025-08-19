Политик Царев: ситуация в зоне СВО заставила США пойти на диалог с РФ

Политик Олег Царев в беседе с Tsargrad.tv объяснил, почему Вашингтон резко пошел на диалог с Москвой. Комментируя недавнюю встречу президента России Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом, он отметил, что дело не в личном отношении главы Белого дома к Кремлю, а в реальной ситуации в зоне проведения специальной военной операции.

«Это все благодаря русскому солдату. Благодаря той ситуации, которая на фронте. Благодаря тому, что мы сейчас идем в наступление. Только по этой причине», — сказал Царев.

Кроме того, Индия, Китай и Бразилия не прогнулись перед США и их угрозами ввести пошлины на покупку российской нефти, добавил он.

15 августа на Аляске Путин и Трамп провели переговоры в узком формате. Они говорили почти три часа в присутствии глав внешнеполитических ведомств и своих помощников. Одной из главных тем встречи стало урегулирование украинского кризиса.

По словам президента Соединенных Штатов, в ходе переговоров мирного урегулирования по Украине достичь не удалось, однако существуют значительные шансы добиться успеха в будущем.

Ранее в США заметили, что Трамп встретил Путина теплее, чем Зеленского.