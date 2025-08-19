В США заметили, что Трамп встретил Путина теплее, чем Зеленского

WP: прием Зеленского в США оказался не таким радушным, как встреча Путина

Прием украинского лидера Владимира Зеленского в США оказался «не таким радушным», как встреча президента России Владимира Путина в Анкоридже 15 августа. Об этом сообщает газета The Washington Post.

«Прием оказался не таким радушным, как красная дорожка и пролет бомбардировщиков B-2, с которыми Путина встретили в пятницу, когда он прибыл в Анкоридж на встречу с Трампом», — говорится в сообщении издания.

18 августа в Белом доме прошла встреча президента США Дональда Трампа и президента Украины Зеленского. Помимо них, в переговорах приняли участие ряд европейских лидеров, а также глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генсек НАТО Марк Рютте.

Трамп провел переговоры с президентов РФ Владимиром Путиным по итогам встречи главы Белого дома с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами. Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Путин и Трамп поддержали проведение прямых переговоров между российскими и украинскими делегациями.

Президент США сообщил, что уже начал подготовку встречи с Путиным и Зеленским. По словам Трампа, его встреча с лидерами России и Украины пройдет после их двусторонних переговоров. Портал Axios утверждает, что Трамп надеется провести встречу Путина и Зеленского до конца августа.

Ранее Зеленский заявил, что готов обсуждать территориальные вопросы с Путиным.