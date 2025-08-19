На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Рубио заявил, что США больше не дают Украине оружие

Рубио: США перестали бесплатно поставлять оружие Украине
Umit Bektas/Reuters

Американский госсекретарь Марко Рубио заявил, что Соединенные Штаты перестали бесплатно поставлять оружие Украине. Об этом он рассказал в интервью Fox News.

«Мы больше не даем Украине оружие. Мы больше не даем Украине деньги. Теперь мы продаем ей оружие, а европейские страны платят за него через НАТО», — подчеркнул чиновник.

19 августа генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сообщил, что США продолжат поставлять вооружение на Украину, но оплату за эти поставки возьмут на себя европейские союзники по альянсу. Европейские партнеры будут финансировать американские поставки, что, как он отметил, выгодно для американского среднего класса и обеспечивает непрерывность потока вооружений на Украину. Рютте добавил, что новая схема поддержки согласована с президентом США Дональдом Трампом.

Украина в свою очередь выразила готовность осуществить закупку американского вооружения на общую сумму $100 миллиардов.

Ранее сообщалось, что Украина в 2026 году направит половину бюджета на вооружение.

Переговоры о мире на Украине
