Рютте заявил о продолжении поставок оружия из США на Украину по новой схеме

Рютте: поставки оружия из США на Украину будут продолжаться через страны НАТО

Поставки американского вооружения на Украину будут продолжены, однако их финансирование будет осуществляться европейскими партнерами по НАТО. Об этом в интервью телеканалу Fox News рассказал генеральный секретарь Организации Североатлантического договора Марк Рютте.

«Партнеры по НАТО в Европе будут платить за поставку американского оружия. Это хорошая новость для американского среднего класса, а также для Украины, потому что это означает, что поток смертоносного оружия из США на Украину будет продолжаться», — сказал руководитель НАТО.

Рютте также отметил, что новая схема поставок была согласована с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом.

19 августа Украина выразила готовность осуществить закупку американского вооружения на общую сумму $100 миллиардов. Данный шаг со стороны Киева обусловлен стремлением обеспечить себе гарантии безопасности со стороны Вашингтона после возможного мирного урегулирования конфликта с Россией.

Ранее сообщалось, что Украина в 2026 году направит половину бюджета на вооружение.