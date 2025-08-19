На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Рютте заявил о продолжении поставок оружия из США на Украину по новой схеме

Рютте: поставки оружия из США на Украину будут продолжаться через страны НАТО
true
true
true
close
U.S. Marines/Global Look Press

Поставки американского вооружения на Украину будут продолжены, однако их финансирование будет осуществляться европейскими партнерами по НАТО. Об этом в интервью телеканалу Fox News рассказал генеральный секретарь Организации Североатлантического договора Марк Рютте.

«Партнеры по НАТО в Европе будут платить за поставку американского оружия. Это хорошая новость для американского среднего класса, а также для Украины, потому что это означает, что поток смертоносного оружия из США на Украину будет продолжаться», — сказал руководитель НАТО.

Рютте также отметил, что новая схема поставок была согласована с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом.

19 августа Украина выразила готовность осуществить закупку американского вооружения на общую сумму $100 миллиардов. Данный шаг со стороны Киева обусловлен стремлением обеспечить себе гарантии безопасности со стороны Вашингтона после возможного мирного урегулирования конфликта с Россией.

Ранее сообщалось, что Украина в 2026 году направит половину бюджета на вооружение.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами