Мелони призвала объединиться для поиска решения украинского кризиса

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони, участвующая во встрече президента Соединенных Штатов Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским и лидерами европейских государств в Белом доме, обратилась ко всем участникам с призывом к единству в поисках путей выхода из украинского кризиса. Об этом пишет ТАСС.

«Если мы хотим достичь мира и гарантировать справедливость, мы должны делать это вместе», — сказала премьер в своем вступительном слове.

Мелони отметила, что Дональду Трампу удалось начать новый этап в процессе поиска решения конфликта. Она также напомнила, что Италия предложила предоставить Украине гарантии безопасности, основанные на 5 статье Устава НАТО, касающейся коллективной обороны.

18 августа в Белом доме проходит встреча Трампа, Зеленского и европейских лидеров.

Во встрече также участвуют глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Италии Джорджа Мелони и президент Финляндии Александр Стубб.

Ранее Мелони выступила против идеи отправить на Украину военный контингент из Европы