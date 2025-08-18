Зеленский не ответил на вопрос о территориальных уступках Украины

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе совместной пресс-конференции с американским коллегой Дональдом Трампом не дал прямого ответа на вопрос журналиста о том, готов ли Киев пойти на территориальные уступки. Трансляцию из Белого дома ведет C-SPAN.

В ходе брифинга перед встречей в Вашингтоне у Зеленского спросили, согласится ли он на территориальные уступки. На прямой вопрос журналиста украинский лидер ответил общими фразами о поддержке стремления США к завершению конфликта.

До этого спецпосланник американского президента Стив Уиткофф заявил, что власти Соединенных Штатов не навязывают украинской стороне решения по возможным территориальным уступкам. По его словам, именно для прямого обсуждения данного вопроса Владимир Зеленский и европейские лидеры приглашены в Вашингтон.

Уиткофф подчеркнул, что власти США выступают лишь в роли посредника, а американский лидер Дональд Трамп был медиатором, который искал пути для решения конфликта. В ходе этого же интервью он добавил, что российская сторона пошла на уступки по пяти областям Украины.

Ранее Трамп согласился, что Украина должна уступить часть своей территории России.