Трамп согласился, что Украина должна уступить часть своей территории России

Президент США Дональд Трамп перепостил на свою страницу в соцсети Truth Socia комментарий одного из пользователей о том, что Украина должна быть готова лишиться части территории.

«Украина должна быть готова уступить часть территории России, иначе чем дольше будет продолжаться война, тем больше земель она будет терять!» — написал юзер с именем Лорейн.

До этого госсекретарь США Марко Рубио в эфире NBC News заявил, что для заключения мирного соглашения по Украине каждой из сторон придется пойти на уступки. Дипломат добавил, что именно по этой причине украинский президент Владимир Зеленский 18 августа прилетает в Вашингтон. При этом глава Госдепа опроверг слухи о поддержке США передачи всего Донбасса под контроль РФ.

На этом фоне Reuters узнало, что Трамп оказывает давление на Украину после встречи с российским коллегой Владимиром Путиным на Аляске. Лидер США якобы склоняет Киев к заключению мирного соглашения. Во время визита в Вашингтон Зеленского будут сопровождать европейские политики, чтобы в том числе поддержать его на фоне давления Трампа, стремящегося к быстрому миру.

Ранее Зеленский отверг мирные условия Путина и Трампа.